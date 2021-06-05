前高雄市議長許崑源在去年6月6日輕生，明天將滿周年，前高雄市副市長李四川今天感性PO出一張圖悼念許議長。從照片中可見，已故的許議長坐在前高雄市長韓國瑜身後，左邊坐的是高雄市議員兼副議長陸淑美。李四川並在圖片寫下「悼念永遠的許議長」。許多網友也紛紛留言，「川伯也要好好照顧自己的身體」。

前高市議長許崑源逝世1周年，明晚將辦線上追思會。（翻攝許采蓁臉書）

有意繼承父親衣缽、參選議員的許崑源之女許采蓁表示，原本預定在佛光山的追思會，為兼顧防疫，改為「線上追思紀念會」，並於6日晚上8時，在臉書粉專「用心打拼許崑源」舉行，此外，也將在許采蓁FB、「許崑源愛心慈善會」FB、李明璇FB及《飛碟聯播網 南台灣之聲》FB、《中時新聞網》、《中天新聞》YouTube邀請大家一同表達追念，緬懷他生平的美好。

前高市議長許崑源逝世1周年，前高雄市副市長李四川PO一張圖悼念。(圖/翻攝自 李四川臉書)

許采蓁今在臉書指出，「人生就像一列單程火車的旅程，從生命之初開往日落的終點站；大家都說，那天是六月六日斷腸時，我想我的父親只是先下車到站了，暫時離開心愛的夥伴們，去那我們都會到的終點天家。

李四川也在臉書PO出一張圖，感慨喊話「悼念永遠的許議長」。網友紛紛留言，「願台灣所有生命，不再被拿來為政治而犧牲」、「川伯也要好好照顧自己的身體」。

(中時新聞網)