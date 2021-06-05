F-35隱形戰機

儘管有關F-35隱形戰機的批評不斷，甚至傳出美國空軍打算大幅減少採購的消息，但洛克希德馬丁（Lockheed Martin）說，2022年將交付169架。

據路透與《航太製造雜誌》（Aerospace Manufacturing Magazine）報導，按照美國政府和夥伴國家的需求，預計2022年以後，F-35的產量最後每年更將達約175架的高峰。

F-35隱形戰機

由於新冠肺炎疫情衝擊飛機製造業者和供應鏈，洛馬決定全速生產F-35的時間因而延後，預料2021年交付的架數約在133—139之間。

美國政府是洛馬最大的客戶，占了去年銷售額的3/4。而F-35A，F-35B和F-35C正在汰換美國，還有包括英國、義大利、荷蘭，丹麥和挪威等其他10國的舊有戰機。至今洛馬已交付了超過645架F-35，讓它們在全球26個基地執行任務。

(中時新聞網)