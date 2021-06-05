公眾人物的婚姻往往被放大檢視，今（5）日才傳出大S（徐熙媛）和汪小菲鬧婚變，有網友接著爆料男神王力宏和愛妻李靚蕾疑似婚姻出問題，兩人的社群從2019年後就不再公開放閃，2年零互動不免令粉絲擔憂。

大S和汪小菲婚變一事鬧得沸沸揚揚，微博上也有各種看法，但卻有人指出男神王力宏和愛妻李靚蕾也陷入婚姻危機；網友表示王力宏IG上最後一次和李靚蕾互動是在2019年情人節，當時他甜蜜曬出和愛妻坐在樹上的合照，但在此後就不曾看到兩人同框或其他親密互動。

資深粉絲指出，李靚蕾IG發布的動態，大多都能看到王力宏點讚，何來零互動一說。(圖/ 摘自李靚蕾IG)

而李靚蕾的IG中最後一次看到王力宏身影，也是在2019年6月，PO出多張王力宏和他們小孩的合照，更稱讚他是她心目中最慈愛的筋肉人爸爸，字句中透露出滿滿的愛；從那時至今就沒在李靚蕾IG上看到王力宏，反倒是有人注意到她2020年10月的一則動態，寫著「旅途就是終點」，提及終點不免讓網友多加聯想，就猜測兩人婚姻是否遇到問題。

不過，部分資深粉絲都跳出來駁斥酸民稱王力宏婚變一說，有人目擊今年4月王力宏才和李靚蕾、保母，帶著3個兒女外出騎腳踏車；另外也指出，李靚蕾IG發布的動態，大多都能看到王力宏點讚，何來零互動一說。

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(中時新聞網)