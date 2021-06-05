美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率訪問團，明訪問台灣，旋風停留約3小時；知情人士表示，這次訪問團是在訪問韓國後，專機、專程前來台灣訪問，顯見美方對台灣的重視。

知情人士指出，由於近期台灣疫情較為嚴峻，訪問團也展現高度誠意，完全配合相關防疫措施，訪問團將於6月6日當天離台，在台灣旋風停留約3小時，活動範圍也僅限於國軍空軍松指部機場貴賓室，避免與大眾接觸，蔡英文也將於國軍松山空指部機場接見訪問團。

知情人士說，這次的訪問團中主要三位參議員是由跨黨派所組成，雖然黨派不同，但三位參議員都是長年堅定支持台灣的「台灣好朋友」，其中並有兩位曾經訪問過台灣。

知情人士指出，民主黨籍的達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、共和黨籍的蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）兩名參議員，皆為聯邦參議院軍事委員會成員，曾多次在美國會投票力挺友台議案，或連署友我聯名函。這次的訪問團，也是聯邦參議院軍事委員會自去年全球疫情爆發以來，首度規劃的國際訪團，也把台灣納入優先訪問對象。而其中，蘇利文曾在2016年，蔡英文甫就任總統時，隨已逝的前美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）訪台，蔡英文也在總統府內接見該訪問團。

知情人士說，而更值得注意的是，承接拜登德拉瓦州參議員選區，並與拜登關係極為親近的昆斯（Chris Coons, D-DE）也在訪團成員當中，昆斯也是《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。昆斯曾在2019年《台灣關係法》40週年之際訪問台灣，蔡英文也在總統府接見訪問團。

知情人士強調，根據美國媒體《Politico》曾揭露，與拜登友好的昆斯一度是國務卿的人選之一，而後來拜登任命了布林肯（Antony Blinken），並表達「需要昆斯留在參議院」，也顯見昆斯的重要性。而這是繼4月前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）訪台後，短時間內第二次有「拜登超級好朋友」訪問台灣。

(中時 )