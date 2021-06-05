民眾將3包垃圾撈起，暫放在旁邊空地。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原區一名女子5日騎乘機車載3大包垃圾，見四下無人，直接將垃圾丟入豐原大道3段99巷附近水溝裡，然後揚長而去，民眾見狀將3包垃圾打撈起來暫放旁邊空地。警方指出，目前已找到20多歲的行為人，並協助里長提供給清潔隊據以開罰，另針對未戴安全帽部分，也將開單告發。

今天下午1時許，一名戴口罩未戴安全帽的20多歲女子騎乘機車，左手拎著一大包垃圾，腳踏板上疊放2大包垃圾，騎到豐原大道3段99巷1號巷口，見四下無人後，沒下車就將3包垃圾陸續丟入水溝裡，每丟一包就左顧右盼一次。

當地豐田里長劉瑞銓表示，民眾事後發現，趕緊將3包垃圾撈起來暫放在旁邊空地，該行為真的很沒公德心。有民眾說，真的很糟糕，豪大雨來臨前還做這種事，都不怕淹水。

豐原警分局合作派出所表示，有關女子將垃圾丟棄於排水溝部分，已協助里長將行為人資料提供清潔隊，據以開罰。另，針對行為人未戴安全帽違規部分，警方將開單告發。

(中時 )