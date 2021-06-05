本土疫情爆發，疫苗一劑難求，民間團體與企業欲自購國際認證疫苗，但衛福部卻堅持要有原廠授權書，遭質疑技術卡關。國民黨主席江啟臣今天表示，當前各國施打疫苗，都是由政府主動通過「緊急使用授權」承擔新藥風險，豁免廠商責任，他呼籲蔡政府「主動授權」，支持民間爭取疫苗。

江啟臣說，面對百年大疫，短時間內全球主流疫苗無一完成完整的三期臨床試驗；當前各國施打，多是在三期實驗有了初步期中報告後，就由各國政府主動通過「緊急使用授權」承擔新藥風險，豁免藥廠責任，讓廠商敢於提供；指揮中心明知此理，為何強人所難，要求民間團體先向原廠取得「授權書」？

江啟臣指出，從務實面去看，台灣過去包括Covax分配、政府自購，或日本捐贈的疫苗，哪一批有先要求原廠提供過「授權書」？如果獨獨在民間團體出面時，才要求先提供「原廠授權書」，理據何在？這不正是官僚心態？

江啟臣表示，藥事法關於藥品輸入規定，備審資料中從未出現「原廠授權書」，做此要求根本於法無據。況且以當前疫情之劇，完全符合第48條之2「緊急公共衛生情事」，政府有權專案核准以爭取效率，又為何多設程序障礙？

江啟臣質疑，指揮中心曾辯稱要「授權書」是要先確定「原廠有貨」，但當前疫苗短缺，爭取者眾，從來不是能夠好整以暇的買方市場；民間團體深知行動迅速重要，確定有安全、有效疫苗就要當機立斷，哪有餘裕再耗費文件來回審查？

江啟臣說，面對當前險峻疫情，全國本應上下同心，多方爭取疫苗，有民間團體願意出面協助斡旋，指揮中心理應給予最大支持，儘量簡化內部程序阻力，讓民間企業團體能有最大彈性空間去爭取。

江啟臣認為，畢竟從指揮中心之前印發的接種說明，顯見對包括AZ、BNT、Moderna 等全球施打的主流疫苗，指揮中心原本就計劃通過緊急授權，要為安全把關，等疫苗爭取到再查核是否原廠真品就好，真的沒必要一開始就設下重重程序障礙。江啟臣重申，「開大門、納善意」，授權民間共同參與爭取疫苗，唯有官民團結合作，才能讓全國同胞早日脫離疫情。

(中時 )