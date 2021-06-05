台中市政府結合各界資源推出「醫護暖心住宿」方案，依照衛生局列冊照顧COVID-19病患醫事人員，飯店業者提供免費住宿。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

新型冠狀病毒疫情嚴峻，醫護人員站在防疫最前線，為體恤醫護人員辛勞，無後顧之憂，台中市政府結合各界資源推出「醫護暖心住宿」方案，依照衛生局列冊照顧COVID-19病患醫事人員，飯店業者提供免費住宿，為防疫任務做最好的準備，呼籲全民一起當醫護後盾。

台中市長盧秀燕5日下午主持疫情指揮中心線上記者會指出，疫情爆發以來，最辛苦就是前線醫護人員，他們用自己的生命安全守護大家，承受無比壓力與考驗，為感謝醫護人員防疫辛勞，市府推出醫護暖心住宿方案，希望能讓醫護人員充分得到休息，養足精神體力，也可避免將風險帶回家，才能專心作戰抗疫。

台中市衛生局表示，將列冊照顧COVID-19病患醫事人員，包括專責病房、專責加護病房、負壓隔離病房的醫事人員都可預約，另飯店也將配合隨醫護人員班表的更動，安排入住房間，隨時可以入住；入住飯店也會落實防疫措施，「1人1室」不群聚，並做好清消工作，守護醫護人員的住房品質及安全。

台中市觀旅局表示，醫護暖心住宿方案已媒合1間飯店，提供舒適免費房間住宿，有相關的防疫配套措施，讓醫護住的安心；自6月7日起執行，觀旅局設置專線04-25152588，周一至周五上午8時30分至下午6時30分提供預約服務，其餘時間可撥打1999市民服務專線。

(中時 )