大S今日親口向媒體表示正在辦理離婚手續中，證實與「京城四少」汪小菲10年婚變，有傳大S離婚導火線，是與汪小菲今早在微博發表的兩岸政治言論有關，但其實從汪小菲5年前上《康熙來了》的訪問中，也間接證實他與大S經常為了要居住北京還是台北而起爭執。

大S當年與小5歲的汪小菲僅認識20天、見過4次面，就決定互許終生，兩人婚後至今10年，育有1子1女。但即便是大S也會遇到遠距離夫妻的問題，汪小菲2017年上《康熙來了》，蔡康永一句犀利提問，就把小S嚇到臉色大變，連忙瞪大眼阻止蔡康永提問。

汪小菲曝閃婚原因 小S、蔡康永意外成推手

原來蔡康永當時是問汪小菲：「會不為發生你要她陪你回北京去，然後她寧願留在台北這種事？」嚇到小S當場臉色大變，瞪眼暗示蔡康永別再問，蔡康永也相當崩潰說：「這個也不能問嗎？倒底有什麼可以問的！」小S則不好意思地笑說，這也是大S與汪小菲常常起爭執的一個問題。

其實大S剛結婚時，曾與汪小菲在北京生活過一段時間，但當時她似乎因為想念家人，心情悶悶不樂，曾在微博感傷寫下：「我想梅、想姊姊、姊夫，想我最愛的妹妹，妹夫，想孩子們，想姊妹們。就這樣，我在北京的生活充滿思念。更甚尤其者；我想念大大、妹娘、寶寶、六六、娜娜，更想念我親愛的爺爺。就這樣，讓我在地球的生活，充滿思念。」

(中時新聞網)