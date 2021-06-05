昨（4）日晚間11時，高雄市一名32歲陳姓男子，無視本土嚴峻疫情，以及室內群聚不得超過5人的規範，一口氣揪6名友人到租屋處聊天，而且還大聲喧嘩，吵得鄰居緊急舉報，警方獲報隨即抵達現場依規定舉發，但這7人得知罰金6萬元起跳時，似乎有點不敢置信，有人一臉驚呆，有人嚇到無語，有的還脫口而出「罰那麼重」，接著悻悻然離去。

根據警方指出，高雄遊藝場工作的陳男，因疫情歇業悶在家，約了6名朋友來租屋處聚會，違反疫情期間，室內群聚不得超過5人的規定，而且還有人脫下口罩，吵鬧的聊天聲甚至驚動鄰居，趕緊打電話報警。

新興分局自強所接獲檢舉後，馬上到場敲門，進屋後發現，包括陳男在內，共7名年齡約20多歲到50多歲的男性，大家一同安靜地在觀看電視，客廳茶几上還散落著零食。

最終警方依傳染病防治法進行舉發，一旦衛生局裁罰成立，可處6 萬元以上30 萬元以下罰鍰，陳男等人當場得知後面面相覷，紛紛露出驚訝神情，為解悶如此「傷薪」，付出慘痛代價，實在得不償失。

★中時新聞網提醒您：

不良行為，請勿模仿！

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)