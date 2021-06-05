台灣好手再度在日職同日炸裂！西武獅隊吳念庭在與養樂多隊的比賽敲出本季第5轟，晚間出賽的火腿隊「大王」王柏融也在與巨人隊的比賽開轟，他在第7局敲出逆轉2分炮，兩人本季第2次在同日開轟。

今年5月20日時，吳念庭與王柏融相隔4分鐘同日開轟，當時吳念庭是砲轟軟銀隊石川柊太、王柏融則從樂天金鷲隊投手瀧中瞭太手中敲出全壘打。

王柏融擔任先發左外野手、打第6棒，前2打席都揮空遭到三振，6局打完火腿也以0比1落後。

7局上火腿展開反攻，近藤健介敲出安打上壘，雖然中田翔內野飛球出局，但王柏融鎖定一顆147公里的速球，轟出右外野2分炮，一棒幫助火腿逆轉，也中止火腿連續28局沒得分的窘境，火腿單局猛灌6分，終場就以3分差勝出。

王柏融此役3打數1安打，就是一發逆轉2分全壘打，本季第4轟出爐，賽後打擊率也從2成66微幅上升至2成69。

(中時 )