俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）4日稱，俄羅斯和中國關係已達到前所未有的水平，相信到2024年，兩國年貿易額可達到2000億美元。

俄羅斯衛星通訊社報導，普丁在聖彼得堡國際經濟論壇上與國際大型通訊社負責人會談時說：「的確，我在幾年前和中國國家主席習近平一起提出了兩國貿易額達到1000億美元的任務。他稱：「我想告訴你們，我們不僅跨越了這個門檻，而且即使在2020年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的困難條件下，我們也保持了這一水平，由於略有停頓，貿易額有所下降，但仍達到1,040億美元。」

普丁指出：「我認為，正如我們所商定的那樣，在未來幾年，到2024年，兩國的貿易額將在整體上達到2,000億美元。」普丁表示，俄中關係發展與時俱進，在飛機製造、月球科研、能源、環保、人文交流等廣泛領域開展著密切合作。俄方願同中方進一步加強歐亞經濟聯盟同共建一帶一路對接。

關於國際事務合作，普丁說，他毫不懷疑，俄中兩國將繼續在國際舞臺上加強協調配合，維護共同利益。俄中雙方的這種戰略協作，無疑有利於維護國際戰略穩定。

(中時 )