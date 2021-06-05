因應防疫，不論去到哪幾乎都要先噴酒精消毒，一名女網友表示，用酒精噴桌子，沒想到桌面竟炸出整片白斑，讓她崩潰喊「這是我媽的嫁妝」，想詢問大家有辦法復原嗎？文章曝光後，有內行人傳授一招，可以讓桌子立刻神還原。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，因為護髮油漏到整個桌子都是，因此她想用酒精擦拭，不料噴完酒精桌子竟毀了。從照片中可見，木桌表面出現整一片白斑，好像發霉一樣恐怖。由於是媽媽的嫁妝，讓她十分著急，趕緊詢問大家「有辦法復原嗎？」

由於防疫期間，噴酒精已成為許多人的日常，貼文一出引起廣大討論，網友紛紛回應「酒精碰木材很難復原餒」、「我有一個衣櫃門就被我用酒精毀掉的」、「只能把表層亮光漆磨掉重上」、「大概只能用細砂紙磨掉了，幫QQ」、「酒精搭配木頭…完蛋蛋」。

眼看慘劇可能無法挽回，有內行網友建議用牙膏，網友分享經驗指出，之前試過用牙膏再刷一次有效，可以先用科技海綿刷一遍，再用牙刷沾牙膏輕刷，白色斑紋就完全不見了，最後再塗上薄薄一層乳液，可以改善很多；也有網友說，有看過別人用嬰兒油擦拭，可以神還原。

(中時新聞網)