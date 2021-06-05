1896年網球項目首次在奧運會上亮相，不過在1924年巴黎奧運會之後，網球則被移出了奧運比賽項目，直到1988年漢城奧運上，網球才正式回歸，在2020東京奧運上，網球項目將延續淘汰制，比賽項目包括有，男單、女單、男雙、女雙以及男女混合雙打。

這次東京奧運網球賽將於2021年7月24日至8月1日展開，女單和男單決賽分別在7月31日和8月1日舉行，地點則選在日本有明網球公園，此場地可容納約2萬名觀眾，主體育館配有可伸縮棚頂，能容納1萬名觀眾，最初建於1985年，網球公園裡有43個球場，有11個將用於網球比賽，其他則當作訓練和熱身。

這次比賽「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)和現任球王喬柯維奇(Novak Djokovic)暫時都對外說明會參賽，而西班牙網球名將納達爾(Rafael Nadal)則表示自己還不確定是否挑戰東奧，因世界新冠肺炎疫情仍嚴峻，「說真的，我還不知道。我無法給各位明確的答覆，因為我自己也說不準情況，真的連賽程我都無法掌握。」他在5月時說。

而地主選手錦織圭和大坂直美也都曾對奧運表示擔憂，錦織圭說不希望奧運因世界疫情死了人還堅持要辦，大坂直美也對此表示忐忑，直言自己非常希望參加盛事，但疫情仍令人憂心，而她在今年因憂鬱症退出法網，會不會影響參加奧運也很難說，但奧運場上仍有許多好手，男子部份如蒂姆(Dominic Thiem)、麥維德夫(Daniil Medvedev)、西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)、茲維列夫(Alexander Zverev)等人。

女子組小威廉絲(Serena Williams)仍是最有可能奪下金牌的人選，另外還有世界球后巴蒂(Ashleigh Barty)、上屆奧運銀牌德國女將可貝兒(Angelique Kerber)、美國女將柯寧(Sofia Kenin)、哈麗普(Simona Halep)、安德瑞絲庫(Bianca Andreescu)、穆古茹莎(Garbine Muguruza)、阿薩瑞珂(Victoria Azarenka)都是不可忽視的角色，就算大坂直美退出女子組，競爭仍舊相當激烈。

(中時新聞網)