日本捐贈124萬劑AZ疫苗來台，民進黨一掃過去兩個禮拜被壓著打的陰霾。臉書粉專《QuickseeK快析輿情資料庫》分析指出，總統蔡英文負面聲量驟降，行政院長蘇貞昌負面聲量卻沒有明顯下降，代表慶祝行情，蘇貞昌居然沒獲利。

根據臉書粉專《QuickseeK快析輿情資料庫》5日貼文分析，疫情高漲下，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌平均單日負面聲量數，都相對於前期上升了。蘇貞昌近日來轉趨低調的性格，直接反映在負面聲量數上，從5月16日至5月31日的負面聲量，蘇貞昌1382筆，上升1.1%，相對蔡英文負面聲量5927筆，上升58.1%，蘇貞昌受傷不大。疫情期間，蘇貞昌負面聲量比例為31.9%，與蔡英文總統的32.0%僅差距0.1個百分點。但相較前期表現，蘇貞昌負面聲量由原本的28.9%上升至31.9%（上升3.0個百分點），差距略大於蔡英文總統的1.9個百分點（前期的30.2%上升至32.0%）。

蘇貞昌5月18日針對台灣一周內兩度大停電，表示「令人難以接受」，責成經濟部長就電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。5月18日當天是他兩個月來負面聲量最高。

當舉國歡慶日本AZ疫苗來台下，總統蔡英文的負面聲量，由前一日(6/2)的6,916筆下降至3,547筆，負面聲量比例，也由前一日的33.6%驟降至27.1%(下降6.4個百分點)。但蘇貞昌的負面聲量數，卻沒有明顯下降，與前一日1,143筆相比，僅略微下降54筆。

《QuickseeK快析輿情資料庫》認為，不管蘇貞昌再怎麼擋怎麼躲，府院就是一體，民眾看的就是中央執政下的施政表現，「躲得了一時，躲不了一世」，欠下的債，沒說清楚的，終究還是要還的。

(中時新聞網)