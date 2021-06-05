晶片短缺衝擊全球多項產業，作為晶圓代工龍頭台積電備受各界矚目，該公司人才能力也受同行肯定；阿里巴巴集團旗下新聞網站「36氪」一篇文章指出，大陸近幾年對半導體人才的需求量非常大，其中屬台積電的人才最為搶手，更有大陸半導體廠給予逾兩倍的薪資，外加育兒津貼來挖角台積電員工。

半導體晶片供需嚴重失衡，致使全球重新審視供應鏈系統，且對半導體產業愈發重視，晶圓代工龍頭廠台積電近幾年受各界格外矚目，不少企業也對台積電內部人員高度關注，更不惜以重金開出高額薪資欲挖角台積電人才。

大陸新聞網站「36氪」一篇文章「離開台積電的人」內容指出，《中國集成電路產業人才白皮書（ 2019－2020）》顯示，大陸對積體電路人才需求量高達72萬人，然現有人才僅40萬人，尚有32萬人的缺口，其中屬半導體設計、研發、企業管理等從業人員最受歡迎；業內人士汪明透露，「台積電的人，最受歡迎的」。

此外，不僅大陸，美國、韓國、日本等國家中，想挖角台積電員工的公司多的是。文章援引台積電員工「斐斐」表示，「以往大家更願意前往美國，而日本和韓國次之，最後才是大陸」，然而近兩年情況轉變了。

「台積電曾經的薪資非常高，但現在和大陸企業相比，也沒有競爭優勢了」斐斐透露她一名同事就是這樣離開台積電，「大陸雇主每年為她5歲的小孩提供6萬人民幣的上學補貼，且薪水為過去台積電的2倍多」。

文章中指出，隨著美國制裁大陸晶片產業，讓大陸下定決心全力發展自己的半導體產業，而台積電員工也是從那時(2019年)開始大量湧進大陸；甚至於有段時間，大陸業界衡量一家公司的發展，會依這公司有多少台積電高層主管和工程師數量來評估。

事實上，大陸半導體企業來台挖角已非新鮮事，早於2019年就有報導披露，已有3000多名半導體工程師離開台灣，赴大陸公司任職。

武漢弘芯2019年成立時委託第三方公司挖角台積電員工，據《36氪》報導，若從台灣協助弘芯找到100名資深技術人員，層級越高，弘芯支付的佣金就更多；而當時弘芯所開出的條件是，「如果能挖到蔣尚義，就給100萬人民幣（折合新台幣約433萬元），找到廠長層級的給50萬人民幣（折合新台幣約215萬元）」。

(中時新聞網)