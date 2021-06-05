本土疫情日益嚴峻，台灣科學園區產業同業公會日前向政府正式提出申請購買疫苗，公會副理事長陳麗芬表示，全台3科學園區廠商進行施打疫苗需求調查，盼由公會出面統籌爭取申購WHO認證核准疫苗，避免影響正常營運。

由於台南市長黃偉哲請南科管理局與公會協助調查與提供台南園區廠商從事第二類防疫人員同仁名單，作為施打疫苗和防範疫情在南科擴散，卻遭網路爆料是討好企業，南科管理局長蘇振綱說，市府照顧南科廠商美意被曲解，這份調查只是因應未來疫苗大量到位，預先部署的前置作業。

黃偉哲也澄清，是預先部署的造冊，他強調，南科是經濟命脈，受到重視，但疫苗施打仍以防疫為優先原則。

陳麗芬說，去年3園區總產值首次突破3兆元，撐起台灣經濟一片天，國際上也關注台灣產業會否受到疫情影響，廠商都有使命，「防疫跟拚經濟同樣重要」。

她說，近1周來調查全台園區廠商購買疫苗需求，統計廠商需求至少80萬劑，後續仍可能追加，公會也已於6月1日向中央流行疫情指揮中心正式提出採購疫苗申請，計畫購買原廠核准疫苗。陳麗芬強調，科學園區購買疫苗程序都照著政府政策和規範，除了買疫苗，相關快篩、防疫措施都同步進行中。

黃偉哲說，南科、竹科、中科是台灣經濟重要命脈，又高科技廠都在無塵室、密閉空間長時間工作，一旦發生確診者進入，傳染鏈跟傳染過程非常快，因此，台南市將針對南科加強3大防疫措施，包括暫停移工流動、廠區嚴格分艙分流、強化園區企業快篩管理。

面對外傳南市府計畫將南科園區企業老闆、重要幹部、主管納入下一波第二類優先施打疫苗對象，是特權，黃偉哲說，只是先造冊，等疫苗到位就能按照順序施打，沒有所謂特權名單，名單都是公開的，如有外傳VIP或非防疫人員夾雜在內，也會審查剔除，針對不實造謠，跟南科管理局將依傳染病防治法追究法律責任，提出訴訟。

(中時 )