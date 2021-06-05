「英國廣播公司」（BBC）5日報導，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）宣布，七大工業國組織（G7）已達成歷史性協議，承諾將全球最低公司稅率定為15%，瞄準各大企業只在低稅率國家申報所得的避稅手段，預計亞馬遜（Amazon）、Google等科技巨頭都會受到影響。

根據報導，美國、英國、法國、德國、加拿大、義大利、日本等G7財長們在英國倫敦舉行的會議中，同意維持最低公司稅率為15%，也要求跨國企業在其獲利的國家納稅；蘇納克表示，這是一項「歷史性協議」，將改革全球稅收體制，使其跟上全球化的數位時代，為全球公司創造公平的競爭環境。

協議可能在11至13日的G7領袖峰會上正式簽署，而在G7帶頭下，其他國家應也會隨之跟進，包括預計7月在義大利舉行的20國集團（G20）財長峰會。BBC指出，此舉將讓各國政府獲得數十億美元的稅收，填補新冠肺炎（COVID-19）疫情造成的財務漏洞。

在全球化迅速進行下，跨國公司的納稅問題已長期受到關注。為降低稅金支出，亞馬遜、Google、臉書（Facebook）等大型跨國公司，往往會在稅率較低的國家設立分支設施；即使大部份營收來自其他國家，但最終仍僅在低稅率國家申報繳納。

在此新制上路後，將減少各國競相以低稅率吸引跨國企業投資的逐底競爭（race to the bottom）現象，確保落實福利、環保和勞工權益等政策；也要求跨國企業在獲利的國家納稅，嚴格限制企業將其轉移至低稅率國家的現象。

(中時新聞網)