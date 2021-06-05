新北市疫情嚴峻，新北市議員張志豪協助台大同學、鳯凰旅遊董事長張巍耀捐贈2座隔離採檢艙給亞東醫院及耕莘醫院安康院區。張志豪呼籲，大家一起團結防疫，為新北加油。

張志豪說，近期台灣本土疫情嚴峻，大幅增加採檢需求，政府及醫院各單位紛紛架設快篩站，提供有症狀的民眾快速篩檢，即時救治。但醫護人員卻必須在炎熱的天氣穿上防護衣、手套，長時間進行大量檢測，不僅辛苦，更要面臨極高的染病風險。

即便在疫情影響下，旅遊業受到相當大衝擊，但唯有全民同心、團結抗疫，才能讓疫情盡快降溫。

張志豪說，鳳凰旅遊為減輕第一線醫護人員的負擔，將以「鳳凰旅遊基金會」名義捐贈含冷氣空調的TranQube獨立行動式隔離採檢艙，一起為台灣防疫加油打氣。

有了隔離採檢艙，醫師和病患各有不同空間，大幅減少篩檢感染風險，讓醫護人員在較為舒適且安全的環境下，安心守住台灣第一防線。

此外，鳳凰旅遊也配合政府落實防疫措施，至6月14日止全面暫停出團，之後也將視疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心政策隨時調整，公司內部進出亦採實聯制，並加強環境消毒，員工上班期間一律配戴口罩，且每日自主回報體溫測量，確實做好自我健康管理。

(中時 )