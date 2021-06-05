歐洲聯盟外長波瑞爾近日訪問印尼時表示，歐盟在全球抗疫中刻意走一條不同道路，不提供優惠待遇，也不要求政治回報，而是著眼具體合作，將強化在印度太平洋地區的存在。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）1日至4日訪問印尼，表達歐盟強化與東南亞國家協會（ASEAN）合作意願，且在2022年印尼擔任20國集團（G20）輪值主席國前，先進一步深化交流。

根據歐盟對外事務部（EEAS）發布訊息，波瑞爾訪問印尼期間表達歐盟對援助抗疫的立場，以及對印太地區的重視。

波瑞爾表示，歐盟以行動支持全球合作夥伴應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19），迄今已出口逾2億4000萬劑疫苗，是世界上最大的疫苗出口國。在支持疫苗多邊主義下，歐盟認為，COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）是確保低收入和中等收入國家獲得疫苗的最佳途徑。而歐盟是COVAX的第二大貢獻者，資助超過24億歐元。

他指出，在與全球抗疫過程中，歐盟刻意選擇一條與他人不同的道路，不提供優惠待遇，也不要求政治恩惠作為回報，而是著眼具體的合作，例如最近歐盟已與東盟針對疫苗研究、製造和推廣問題召開專家對話。

波瑞爾表示，歐盟將強化在印太地區的存在，從地緣經濟和地緣政治角度來看，印太正在成為世界的重心，而歐盟在此地區擁有重大利益。印太是歐盟第2大出口目的地；歐盟的前10大貿易夥伴中有4個位於印太。

但印太地區穩定正受到越來越多挑戰，一個明顯的跡象是地區軍事集結。據統計，全球軍費支出比例，印太地區的比重自2009年20%，在2019年增加至28%，並且還在進一步上升，顯示區域內國家正在大力投資軍備，有安全形勢惡化的跡象。

他說，歐盟非常重視印太地區的安全，因此歐盟將強化存在，促使印太成為穩定並增加合作的區域；歐盟不像其他合作夥伴那麼高調，但不會反覆無常。

(中央社)