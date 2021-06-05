新冠肺炎本土疫情延燒，確診人數破萬，讓疫苗供應成為朝野近期攻防焦點，但國人最想打哪一種疫苗？入口網站《Yahoo奇摩》就以「如果可以選擇疫苗，你想打哪一個品牌的疫苗？」等議題進行網路民調，調查結果發現，有42.7%的網友表示想打「BNT疫苗」、29.4%網友表示想打Moderna（莫德納）」。

新冠肺炎疫苗示意圖。（圖/Shutterstock）

值得注意的是，目前已開放施打的AZ疫苗，僅獲得2.3%民眾青睞，7月即將上市的國產高端疫苗，民眾同樣興趣缺缺，僅5.5%表達有意願施打，顯示民眾偏好疫苗是一線品牌，對於副作用頻傳、剛上市的疫苗，施打的興趣不高。

Yahoo線上投票。(圖/翻攝自 yahoo)

對於疫苗施打選擇偏好，入口網站《Yahoo奇摩》5月25日就對此發起網路投票民調，以「如果可以選擇疫苗，你想打哪一個品牌的疫苗？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為5月25日至30日，結果共有近5萬名網友投票，列出9個選項(單選)，比例由高至低分別是「BNT疫苗」佔42.7%、「Moderna（莫德納）」佔29.4%、「其他合格疫苗」佔7.3%、國產「高端疫苗」佔5.5%、「任何疫苗都可以」佔4.8%，「不知道/沒意見」佔3.7%、「不想打疫苗」3.4%、「AZ疫苗」2.3%、國產「聯亞疫苗」佔0.9%。

(中時新聞網)