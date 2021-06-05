新北市交通大隊某警員妻子傳出確診，交大昨（4）日下午緊急安排與該名警員有接觸的21名警員快篩，今（5）日上午PCR檢驗報告出爐，21人快篩及PCR檢驗均為陰性，交大同時加強內部環境清潔消毒。
據悉，該名警員上周還有到新北市交通大隊上班，妻子染疫後主動向單位回報，交大4日緊急安排有接觸的21名警員快篩，快篩結果均為陰性，今日上午PCR檢驗報告出爐，同樣都為陰性。
據新北市警察局統計，蘆洲警分局3人、新店警分局1人、市刑大2人、樹林警分局1人、板橋警分局2人、中和警分局6人，共有15名警員染疫，其中中和警分局為重災區，日前已加速安排同仁接種疫苗。
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(中時 )
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