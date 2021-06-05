加快打疫苗速度！ 柯文哲宣布：北市打疫苗免費

台北市長柯文哲今表示，為讓疫苗接種少掉一些步驟，民眾接種疫苗免收掛號費。中央流行疫情指揮中心晚間也發出新聞稿，表示政院3日已通過特別預算40億元，補助接種公費疫苗的掛號費、藥事服務費等，可助節省50-229元不等，6月7日起上路。

指揮中心發言人莊人祥表示，公費疫苗的疫苗是免費的，但民眾接種需付掛號費、藥事服務費等，一般來說每人花費金額介於50-229元不等。

為提升民眾接種意願，指揮中心已編列經費約40億元，並自今年6月7日（一）起實施獎勵COVID-19疫苗合約醫療院所作業。特別條例修法於5月31日經立院三讀通過後，相關預算也於6月3日於行政院會通過，請醫院6月7日開始不向公費對象收錢，免費提供民眾接種公費疫苗，並在每月會將相關金額入帳給醫院。

另外，指揮中心也編列費用補助22縣市政府，及辦理社區和大型接種站的所需經費，加速全民接種速度。指揮中心強調，防疫相關政策皆秉持中央與地方「標準一致、做法一致、腳步一致」防疫原則，推動各項措施，也請相關單位及民眾主動積極配合，與政府共同努力，嚴守社區防線。

(中時 )