在5月31日，日本網球好手大坂直美因憂鬱症纏身問題退出法網，此舉也引起外界非常大迴響，有人為她感到難受，也有人為此批評她，本週末F1車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)表態力挺大坂直美，甚至呼籲F1賽車應該回應大坂退賽爭議，以避免賽車界也出現類似問題。他在個人推特發文：「心理健康並非笑話，這是真實和嚴肅的問題。我想告訴大坂直美，讓她知道她不是一個人，她並不孤單。」

而如今大坂直美是否接著參加後續網球賽事也令人好奇，今天據外媒透露，大坂直美已經決定放棄出戰柏林草地賽，此舉也引發外界猜測她是否連溫布頓網球公開賽也不打了，甚至放棄東京奧運都有可能，因為此前大坂直美也曾表示參加東京奧運十分危險，因為疫情仍非常嚴峻。柏林草地賽將於6月14日開打，正好是法網結束後第二天，而溫網則將在6月28日開幕。

另外在6月3日據英國媒體《每日郵報》報導，在今夏舉辦的溫網，若大坂直美參加比賽的話，她將不會享有任何優待和特權。《每日郵報》表示她若想參加溫網並不會受到任何優待，必須履行媒體責任，也指出她目前參加溫網意願正在消退，還有報導稱，如果她遠離職業賽場超過8個禮拜，WTA將會凍結她世界排名第二的頭銜。

所以綜合以上幾點看來她參加溫網機率真的不大，但她若真的放棄比賽，將承擔WTA排名上的懲罰，8個禮拜時間其實一下子就到，若她真的連續錯過柏林草地賽、溫網等賽事，那排名真的會被凍結，不過現在待在洛杉磯的她還未對外發表接下來行程，所以一切都還有待消息證實，而大坂直美若選擇參賽對她來說也不容易，畢竟她這回得正對媒體，還要同時維持比賽狀態，身心俱疲的她或許真該休息一下了。

(中時新聞網)