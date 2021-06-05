民進黨團擬於6月7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案及7個優先法案，由於近日陸續有國會聯絡人、國會助理確診，國民黨團總召費鴻泰表示，臨時會應延至解除三級警戒後再召開，若無法如此，就應先做好相關安全防衛，他建議下週一、二針對臨時會進出立院的人員全面普篩。

行政院通過紓困4.0特別預算案，送立法院審議，民進黨團昨天提案，提請立院於7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案，及「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例草案」等7個優先法案，9日至11日加開委員會審查，力拚18日前完成三讀。

對此，國民黨團總召費鴻泰表示，目前至6月14日處於三級警戒，禁止室內5人以上，室外10人以上聚會，目前有很多紓困金已陸續發放給民眾，剩餘的相較沒有那麼迫切，希望能解除三級警戒後再召開臨時會。

費鴻泰說，但民進黨團希望早點開會，若要提前開會，就要先做好相關安全防衛，黨團內部建議來開會的人要普篩，因此，他建議立院所有員工、國會助理、保六總隊、記者、官員、府會連絡人等都應進行普篩，建議下周一、二針對臨時會會進出立院的人員全面普篩，確保彼此安全。

國民黨團首席副書記長陳玉珍說，立院陸續傳出國會助理確診，也有立委自主隔離，而經濟部長王美花、次長曾文生也居家隔離14天，經濟部是紓困預算的大會，有藍委私下質疑立委難道有神功護體，可以抵抗病毒？且每次都是上百人一起開會，為解除各界擔憂疑惑，應避免群聚。

對於藍委提出的建議，民進黨團總召柯建銘說，他知道費鴻泰的想法，關於臨時會怎麼開，等到朝野協商再來談，包括發言時間、普篩等問題，屆時協商一併處理。

(中時 )