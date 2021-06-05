（東海大學校長王茂駿（如圖）5日在線上畢業典禮中，鼓勵應屆畢業生，永遠不要停止學習、停止進步。圖／東海大學提供）

因為疫情關係，今年的畢業生都無法實際參加畢業典禮，東海大學5日特別在線上畢業典禮，以「畢業電子書」獻上祝福；另境外生也用線上視訊典禮，傳遞溫馨。

東海大學畢業電子書，校方用心將每一位受獎者、學士、碩士及博士生，共3,356名畢業生名字，編排其中，並收錄校長、牧師及各院系致詞代表同學的祝福、校歌、畢業歌，及這四年的精彩回顧，包括新生大學入門、第一次的運動會、希望之夜晚會等相片及影音祝福。

此外，原訂在畢典中，現場伴奏的音樂系管弦樂團，則改以在台中國家歌劇院演奏的音樂，作為電子書的背景音樂，祝福畢業生之心，不曾改變。東海大學教務長劉珠利表示，因為疫情的影響，畢業典禮必須停辦，同學心中不免遺憾，希望同學在翻閱電子書的過程，感受到大家的溫馨祝福，勇敢彩繪燦爛的人生。

東海大學校長王茂駿，在線上祝福110級的應屆畢業生，他表示，東海特別看重同學們的博雅學習、跨域學習、數位學習。在面對AI時代和數位化浪潮，希望同學們能以博雅築底、跨域數位、連結產業，不僅具有專業能力，也擁有博雅素養和數位能力，同時也是職場所需的軟實力和硬實力。

王茂駿也以哈佛大學開授最受歡迎「更快樂」這一門課，來鼓勵大家，選擇有意義、有興趣，且能充分發揮天賦才能的工作時，就能享受工作中，帶來的成就感，成為快樂的工作者。

他提到自己在43年前，自東海大學畢業，在求學期間，受到博雅教育和通才教育的薰陶，並有機會接觸到基督信仰，成為基督徒，是一生最大的祝福。

至於要如何經營美好的人生， 王茂駿提出「BEST」四項修練和同學們共勉，包括「B-Balanced life」平衡的生活，在家庭、工作、健康、休閒及社交等面向取得平衡，並兼顧身心靈的需要。

「E-Emotion intelligence（EQ）」情緒智商，認識、了解自己及他人情緒，並有效處理這些感覺的能力，也是自我管理的能力。

「S-Serve others 」服務他人，東海的勞作教育，就是在培養同學具備動手作和勤勞服務的習慣，《聖經》記載：施比受更為有福。透過簡單的服務行動，去幫助他人，幫助自己成長。

「T-Thankfulness」心存感恩，態度更積極正面，能幫助我們面對困難和壓力，帶來喜樂平安，是通往成功的好習慣。

最後，王校長引用羅斯福總統「生命所提供最好的獎賞是有機會為值得做的事情全力以赴」這句話，鼓勵大家永遠不要停止學習、停止進步，勇於接受挑戰。這樣的人生，才更有樂趣，更有意義，也更加豐盛。

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