很多人的才能會被職業耽誤，像是大陸山西大同近日舉行的高校運動會上，就有一位負責記錄賽跑項目的攝影師，狂奔速度比運動員還快，奮力跑在最前頭的模樣，叫網友看了驚呼不已，紛紛封他為「被攝影耽誤的運動員」。

透過《中國之聲》影片內容可以得知，一名站在最前方的攝影師，為拍下賽跑健將全力衝刺的珍貴畫面，選手站一排就定位後，鳴槍才響起，他就高舉5公斤重的攝影機和穩定器，以「飛毛腿」的速度跟拍，期間還越跑越快，一下子就甩開選手，拉開一段距離，驚人畫面一出，隨即引發網路瘋傳。

網友戲稱郝男是被攝影耽誤的運動員。（圖／翻攝自《中國之聲》）

根據陸媒綜合報導，該名攝影師名叫郝曉陽，本身就是大同大學體育學院的大四生，平時就愛好跑步，特別是短跑，所以他得知自己的影片爆紅後，忍不住玩笑表示「我還故意減速，等了下他們。不過，當天的比賽選手都是每個學院選拔出來的佼佼者，跟拍是一個很大的挑戰。」

不過回憶當日拍攝情形，他坦言起跑前看用左手拿器材有點不穩，還踉了一個蹌，所幸「我馬上調整好狀態。特別在跑動時，既要盡量保持畫面穩定，又要保持速度，還真是個不小的考驗。」

至於為何拍這支影片，郝曉陽則表示，自己下個月就要畢業，以後可能再也沒機會參加母校運動會，所以才想用紀錄片方式致敬青春，紀念4年大學生活。但他萬萬沒想到，該影片曝光後引發網友熱議瘋傳，不少人大讚郝曉陽「是運動員無法超越的人」、「找不到對手，才當了攝影師」。

(中時新聞網)