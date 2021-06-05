詹詠然、詹皓晴姊妹在法網女雙首輪驚險逆轉勝出，今天次輪面對日本土居美咲／斯洛維尼亞荷蔻格（Polona Hercog），於首盤5比2領先時，荷蔻格因腰部不適宣布退賽，也讓詹家姊妹兵不血刃，只用26分鐘就晉級16強。

詹家姊妹下役將遭遇克羅埃西亞優拉柯（Darija Jurak）／斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac），雙方上月中曾在羅馬網賽16強碰頭，雙詹以6比3、6比4勝出，這次如果再贏，有可能在8強遭遇謝淑薇和比利時搭擋梅藤絲（Elise Mertens），謝淑薇／梅藤絲16強對決美國／波蘭組合。

混雙方面，詹詠然與克羅埃西亞男網選手多迪格（Ivan Dodig）首輪出師不利，3連霸夢碎，但妹妹詹皓晴仍有機會一日雙勝，她和澳洲的皮爾斯（John Peers）搭檔，首輪遭遇智利瓜拉琪（Alexa Guarachi）／英國史庫普斯基（Ken Skupski）。

(中時 )