日本政府贈送台灣124萬劑AZ疫苗，美國亦宣布要贈送疫苗給台灣，美日協同行動引發關注。媒體人吳子嘉分析認為，美日為了搶救總統蔡英文的民調，也就是怕蔡政府會垮掉，才馬上派人送來疫苗。

美麗島電子報董事長吳子嘉4日在《關鍵時刻》節目中表示，現在台灣香，香到現在美國跟日本搶著對台灣好，給疫苗。所以這個疫苗之所以會給台灣，不是偶然的事情，也不是哪一個人突然間去跟美國大使吃個飯，跟這些都沒關係。

吳子嘉認為，美、日只關心一個人，就是總統蔡英文。蔡英文的民調差一點死亡交叉，這還得了，再搞下去，她還有3年的任期怎麼辦。這會直接影響到日本首相菅義偉跟美國總統拜登直接的利益問題，所以馬上派人送疫苗來。大家在那邊講一大堆，什麼副總統賴清德也有幫忙，結果行政院長蘇貞昌也出來講了。

吳子嘉爆料說，在《美麗島電子報》民調公布前，就有日本人在打聽，這個情況會怎麼發展？他們清楚地知道，台灣是看民調，蔡英文民調下滑，這個政權恐怕就會垮掉了，現在快要死亡交叉，現在不救。等民調下滑再救，就救不起來了。因此他認為，日本贈送台灣的100多萬劑疫苗，就是來救蔡英文的民調。

(中時新聞網)