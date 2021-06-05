歐洲足球五大聯賽已經在5月紛紛落幕，有些好手也回到國家隊參加世界盃資格賽，而法國目前在參加因新冠疫情延後1年的2020歐洲國家盃足賽，此賽事將在台北時間12日凌晨揭開序幕，目前正在進行的是友誼熱身賽，皇家馬德里球星本澤馬(Karim Benzema)時隔2064天再次為國家隊效力。

🎙| Karim Benzema: "I want Kylian Mbappé to join Real Madrid, and I want it to happen quickly. It would be perfect."

[@RMCsport] pic.twitter.com/WkOVot4jDQ — KMbappeTeam. (@KMbappeTeam) June 4, 2021

他們在6月3日以3：0擊退威爾斯開出好彩頭，接下來將繼續備戰歐國盃，這也是本澤馬和巴黎聖日耳曼巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)一起合作的時光，而在台北時間6月5日本澤馬在接受採訪時瞬間變身「球團經紀人」，趁機對外邀請國家隊隊友姆巴佩來加盟皇馬，也是一次很另類的招募方式。

在接受《AFP》採訪時，這位法國當家前鋒直言不諱表示說：「這對皇馬來說會非常棒、非常理想。如果你想離開巴黎聖日耳曼，我想要你快點來，因為所有偉大球星都會想來皇馬，所以我希望姆巴佩能加盟。」目前姆巴佩尚未與巴黎續約，而皇馬主席弗洛倫蒂諾(Florentino Rodríguez)也想要得到他，以找到C.羅納度(Cristiano Ronaldo)的真正接班人，而姆巴佩其實也一直對皇馬相當青睞。

不過皇馬是否能付得起姆巴佩的薪水還有待商榷，而且早在歐洲五大聯賽尚未結束之時，巴黎就已經和隊上王牌球星內馬(Neymar)續約，這或許是他們希望留下姆巴佩的舉動，所以不管本澤馬如何動用「老鄉優勢」都不一定能成功，而皇馬目前除了本澤馬還有「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)、阿札(Eden Hazard)在內，陣容也十分豪華。

(中時新聞網)