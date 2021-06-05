新北市中和警友辦事處秀山站長劉永祥、副站長張寶文、及盛隆開發建設股份有限公司總經理林言峰捐贈防疫物資給中和警分局秀山派出所。（中和警分局提供）

新北市中和警友辦事處秀山站長劉永祥、副站長張寶文、及盛隆開發建設股份有限公司總經理林言峰捐贈防疫物資給中和警分局秀山派出所。（中和警分局提供）

新北市疫情嚴峻，依據新北市警察局統計已有15名警員染疫，新北市中和警友辦事處秀山站長劉永祥、副站長張寶文、及盛隆開發建設股份有限公司總經理林言峰捐贈防疫物資給中和警分局秀山派出所，盼給予基層警一個更好的值勤環境，持續守護民眾健康。

劉永祥說，警察工作相當辛苦，不僅要維持交通、治安，同時還要協助市府疫調，近日警察染疫事件日趨攀升，中和已有6名警員染疫，合力捐贈防護面罩50個、口罩6盒、酒精60加侖及防疫資金。

由副所長董吉昌代表受贈，授權派出所針對防疫物資缺乏的項目，統一購買妥善分配，以求資源最大運用，以提升員警執勤的保護力，讓同仁能保護自己，也能保護民眾。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )