（中興大學校長薛富盛5日在線上畢業典禮致詞時，期勉畢業生未來不管選擇哪一條道路、從事哪一種職業，希望大家能保持居安思危，時時充實自己。圖／中興大學提供）

因應國內疫情三級警戒，中興大學5日舉辦線上畢業典禮，興大校長薛富盛勉勵畢業生，在後疫情時代，除專業能力與語言能力外，也要善用科技當作學習、發展、前進的工具。本屆共有兩位畢業生，榮獲特殊優秀畢業生獎項，其中，興大國政所陳暐承，先天性腦性麻痺，行動不便，只能靠單指按鍵盤，但求學期間全勤未缺，勤學精神獲得肯定。

另一位來自聖文森的外籍生李家茂，就讀興大機械系，在校學業成績優異，且在鉛球、鐵餅等體育競賽屢獲冠軍，在台四年，他覺得台灣人非常友善及熱心助人，未來將留在興大機械所攻讀碩士。

興大校長薛富盛在線上畢業典禮中致詞表示，這一年來全球因疫情影響，對生活及產業造成很大的影響，而抗疫的過程，對於即將畢業的同學而言，也是非常寶貴的一課，從中大家可學到，以前的成功，不能保證未來還會一樣路途平坦，以前的挫折和失敗，也很可能是我們未來成功發展的養分。

薛富盛期勉畢業生未來不管選擇哪一條道路、從事哪一種職業，希望大家能保持居安思危，時時充實自己，培養自己面對困難與問題，去面對、去解決的能力，同時掌握時代的關鍵跟契機，將危機化為轉機，學習做最好的準備，及衡量我們自己所處的主客觀條件，他相信只要有心，就會有力，大家團結，能夠克服任何困難。

面對後疫情時代，他期勉畢業生除專業能力與語言能力外，也要善用科技，當作學習、發展、前進的工具。

現年28歲的陳暐承，上學之路，比一般人來得艱辛，出生時，由於運動神經嚴重受損，造成終身行動不便，從小至今，都是由家人推著輪椅接送上下學，四年前，先至興大國際政治研究所隨班附讀，兩年前，正式進入國政所，論文主要研究日本軟實力，對於台灣日常生活的影響。

至於來自聖文森的李家茂，說得一口流利的華語，他透露，聖文森沒有大學，大多數當地學生，會選擇到加勒比海鄰近的國家讀大學，他因為對學習華語有興趣，且認為台灣是一個非常先進的國家，國土雖然不大，但經濟表現卻是名列前茅，因而選擇來台灣求學。

(工商 )