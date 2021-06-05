日本無償提供台灣124萬劑AZ疫苗，叫國人感動不已，大呼台日友好，不過有眼尖網友發現，食藥署檢驗疫苗的畫面裡，AZ包裝盒上印有「meiji」的（明治）商標，有好奇寶寶因此循線調查，意外得知，原來該公司不只生產巧克力、冰淇淋，事業版圖還橫跨農藥、醫療用品、動物疫苗等項目，驚人發現引發網友熱議。

根據Twitter該文指出，有網友發現，日本提供的AZ疫苗盒上印有「meiji」（明治）標誌，因此忍不住上網查詢，赫然驚覺「做冰淇淋那間公司」是日本疫苗此趟背後負責冷鍊運輸的公司，於是興奮PO網跟大家分享資訊。

由於「meiji」的Logo大多現身超市貨架上，所以這回從疫苗包裝盒左下角冒出來，許多網友也嘖嘖稱奇，但還是有老司機早知此事，在留言區進一步說明，指稱日本企業本來就很愛「亂點技能樹」，所以明治公司除製造冰淇淋、巧克力，提供冷鍊運輸外，還涉及農藥、醫療用品、動物用疫苗等產業，產品更包括運動營養品、非處方藥等，無遠佛屆、難以想像的企業版圖，令人驚呼連連。

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(中時新聞網)