因應國內嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19）疫情嚴峻，新北市政府動保處號召轄內261間動物醫院全面實施預約看診服務，寵物有看診需求，可以先行電話或網路預約，民眾進入動物醫院前，需先量好額溫、配戴口罩，掃描QRcord實聯制，3項防疫措施都完備才可進入診間，動保處表示，為能讓所有飼主攜帶毛寶貝安心就診，診療過程只能有1位飼主陪同，呼籲民眾一起遵守，防堵疫情也守護毛寶貝與家人健康安全。

防疫期間，動保處不定期向轄內動物醫院宣導，要求動物醫院人員全面實施配戴口罩、手部消毒、體溫監測及進出人員實聯制等防疫相關規定，近期與新北市獸醫師公會共同號召261間動物醫院全面實施預約看診，飼主進入醫院需配戴口罩、實聯制登記、以酒精消毒雙手及進行體溫監測。

動物醫院近期常接獲飼主詢問寵物防疫方式，新北市獸醫師公會理事長簡子寧表示，民眾從外頭進入家中可先換洗乾淨衣物、用肥皂洗手，寵物排泄完用肥皂水擦拭過，隨手清潔幫家中寵物做好防疫，另外他也提醒盡量減少攜帶寵物外出，如有寵物健康問題可以先向家庭獸醫師電話諮詢，如有看診需求可以先行預約，以保障飼主與毛寶貝安全。

青亞動物醫院謝青峰院長也說明，寵物看診前先行電話或網路預約，以利室內保持安全社交距離。他也請飼主放心，動物醫院內獸醫師及助理皆配戴口罩、面罩及防護衣，並加強經常使用區域清潔消毒，讓飼主帶毛寶貝就診時減少群聚染疫風險。

(中時 )