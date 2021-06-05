石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯為首的產油國聯盟OPEC＋維持生產計畫，加上石油需求回復，抵消全球新冠肺炎疫苗接種進展不一的市場憂慮，國際油價4日延續漲勢，布蘭特期油盤中一度升破每桶72美元，創下2年來新高紀錄，讓全周漲幅來到3％，美國指標期油周線大漲近5％。

倫敦布蘭特8月期油4日盤中一度衝上每桶72.17美元，升抵2019年5月以來最高水準，終場漲幅收窄至0.8％，報每桶71.89美元。美國西德州中級原油7月期貨收盤大漲1.2％，報每桶69.62美元，盤中最高來到69.76美元，寫下2018年10月以來新高紀錄。

國際油價近期漲勢凌厲，布蘭特期油全周勁升約3％，西德州期油周升漲幅更逼近5％，雙雙寫下周線連2紅紀錄。

多項利多因素推動油價上揚。OPEC＋在2日的集會維持逐步增產計畫，7月起每日增產45萬桶原油。美國最新原油庫存報告顯示，5月28日止的當周原油庫存降幅大於預期。

另據油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）數據，美國能源公司近日減少鑽油井數量，此為6周以來首見。

此外，美國5月非農就業人口增加55.9萬人，數據遜於市場預期，就業報告出爐後美元走軟，亦協助支撐油價。

美國與伊朗的核談判近日進度趨緩，降低伊朗回復供油的市場預期，亦是國際油價上漲的推手之一。

石油經紀商PVM分析師布倫諾克（Stephen Brennock）指出：「夏季旅遊季將至與全球逐漸重啟經濟，下半年的石油需求看俏。」

在此同時，美國石油產出可能低於預期。美國頁岩油業者新增的鑽油平台不多，以追求較高的油價和獲利。

雖然需求上升與美國等國家加速接種疫苗，推動油價上漲，但像是巴西和印度等國家的疫苗施打進展緩慢，以及確診率居高不下，衝擊高成長市場的石油需求。

(工商 )