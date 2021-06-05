美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）與昆斯（Christopher Andrew Coons）將於明天訪台，國民黨國際事務部表示歡迎，呼籲蔡英文總統應藉此表達台灣迫切需要疫苗的訴求。

國民黨國際部表示，中華民國與美國向來是緊密的夥伴，期待在務實與互惠的前提下、能夠持續深化雙邊關係

鑒於台灣疫情日益嚴峻，國人對於疫苗嚴重欠缺的情況，普遍感到憂慮，國民黨國際部李大中主任強調，蔡英文總統與美國參院訪團的晤談重點，應放在當前台灣民眾所最關心的疫情與疫苗議題，蔡英文必須把握此機會，當面向美國國會友人表達台灣迫切需要疫苗的訴求。

另外，針對美國白宮於3日所公布第一波的新冠疫苗釋出計畫中，台灣名列其中，對於拜登政府伸出援手，李大中表示，就他所知，黨中央均表示誠摯歡迎與謝意，也希望在美方後續出爐的捐贈方案中，台灣能確保獲取更多的疫苗。

李大中強調，台灣現階段施打疫苗的比例，淪為全球後段班，美國與日本所宣布贈予台灣的疫苗數量，早已遠遠超過官方所自行購得的87.6萬劑，所以之前自滿的民進黨政府必須虛心反省與檢討，亡羊補牢，盡速獲取充足、安全、可靠與國際認證的疫苗，讓全體國人安心。

(中時 )