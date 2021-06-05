曾經紅極一時的大陸女星范冰冰，2018年捲入陰陽合同逃稅案，不僅被官方重罰40億台幣天價罰金，連帶讓演藝事業一蹶不振，幸好她從未放棄各種可能的復出機會，今(5日)終於以壓軸之姿重返時尚雜誌《Wonderland》一週年盛典紅毯，讓粉絲興奮直呼紅毯女王回來了！
這場由時尚雜誌舉行的紅毯活動，今晚眾星雲集，包括黃曉明、《如懿傳》皇后董潔、《延禧攻略》吳謹言、孟佳等都盛裝出席，其中好久不見的范冰冰，更是以壓軸之姿現身紅毯，一身綠色長袍露出大片白滑香肩好春光，瞬間吸走全場目光。
而主持人介紹詞也格外隆重，「她是公益香木創始人，她曾獲東京國際電影節最佳女演員、聖賽巴斯蒂安國際電影節最佳女演員、中國電影金雞獎最佳女演員等國內外殊榮…。」
范冰冰接受紅毯受訪時表示，非常開心可以來到現場與很多好朋友碰面，也希望今天晚上所有人都玩得很開心，更不忘特地介紹了自己身上的服裝，表示因為今晚主題是仙境之夜，所以穿了一身綠野仙蹤，不僅契合主題，看起來也比較活潑亮麗。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。