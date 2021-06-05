曾經紅極一時的大陸女星范冰冰，2018年捲入陰陽合同逃稅案，不僅被官方重罰40億台幣天價罰金，連帶讓演藝事業一蹶不振，幸好她從未放棄各種可能的復出機會，今(5日)終於以壓軸之姿重返時尚雜誌《Wonderland》一週年盛典紅毯，讓粉絲興奮直呼紅毯女王回來了！

這場由時尚雜誌舉行的紅毯活動，今晚眾星雲集，包括黃曉明、《如懿傳》皇后董潔、《延禧攻略》吳謹言、孟佳等都盛裝出席，其中好久不見的范冰冰，更是以壓軸之姿現身紅毯，一身綠色長袍露出大片白滑香肩好春光，瞬間吸走全場目光。

范冰冰今晚辣露白滑好身材。(取自搜狐娛樂微博)

范冰冰今晚辣露白滑好身材。(取自搜狐娛樂微博)

而主持人介紹詞也格外隆重，「她是公益香木創始人，她曾獲東京國際電影節最佳女演員、聖賽巴斯蒂安國際電影節最佳女演員、中國電影金雞獎最佳女演員等國內外殊榮…。」

黃曉明。(取自搜狐娛樂微博)

范冰冰接受紅毯受訪時表示，非常開心可以來到現場與很多好朋友碰面，也希望今天晚上所有人都玩得很開心，更不忘特地介紹了自己身上的服裝，表示因為今晚主題是仙境之夜，所以穿了一身綠野仙蹤，不僅契合主題，看起來也比較活潑亮麗。

(中時新聞網)