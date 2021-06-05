加快打疫苗速度！ 柯文哲宣布：北市打疫苗免費

針對台北市長柯文哲今表示，正在規畫台北市民免費施打新冠肺炎疫苗，行政院發言人羅秉成表示，紓困條例修正草案於5月31日立院三讀通過後，政院隨即於本周四院會通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」，並立即將預算書送交立法院各立院黨團及立法委員辦公室。其中為推動疫苗大規模接種作業，已編列經費約40億元預算，作為合約醫療院所免費提供民眾接受公費疫苗施打疫苗服務。

羅秉成指出，行政院於立法院上月31日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，並經總統公布後，隨即進行特別預算編列；為推動新冠肺炎疫苗大規模接種作業，加速接種速度，並使全民能夠免費接種疫苗，以早日達到全國群體免疫的效果，政府已編列經費約40億元預算，請全國合約醫療院所配合提供民眾免費接種疫苗服務。

另外，編列補助22縣市政府，以及辦理社區和大型接種站的所需經費，相關預算案已於政院通過，並交於立法院審議，相關作業從7日起開始實施。

羅秉成強調，疫情嚴峻時刻，防疫政策及作為需要中央與地方政府攜手合作，並協力執行，妥事對外說明，以使防疫作為發揮最大效用，也讓民眾能夠安心配合防疫作為。

(中時 )