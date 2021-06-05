美國總統拜登擴大對陸企的制裁，華為、海康威視等依舊榜上有名，新增名單中還包括華為的美元債券發行商普瑞榮（Proven Glory Capital Ltd）和榮譽（Proven Honor Capital Ltd）；有分析師表示，這意味著美國政府越來越趨向利用資本市場制裁大陸，美元債券市場可能將成美中角力的下一個戰場。

拜登3日簽署行政命令擴大對陸企的制裁，限制美國公民投資59家大陸企業；外媒引述拜登立法理由，指出該項命令主要阻止美國公民投資，或支持大陸軍工複合體、軍事、情報與安全研發等項目。

據《南華早報》報導，拜登周四（3日）宣布擴大對陸企的制裁，黑名單新增的11家陸企中，普瑞榮和榮譽是華為美元債券的發行商，據2020年11月於香港證券交易所提交資料顯示，華為創辦人任正飛女兒孟晚舟為這2家基金的董事。

報導稱，雖然華為是一家私營公司，但仍有4筆未償付的美元債券，總面值為45億美元；而這些債券都是由普瑞榮和榮譽所發行，票面利率介於3.25%至4.125%之間，分別於2022年至2027年間到期。

華盛頓RWR諮詢公司分析師朱懷安（Claire Chu）指出，這意味著美國越來越傾向於利用資本市場制裁，以經濟槓桿來對抗大陸，「美元債券市場可能將成為中美角力的下一個戰場」，雖說目前尚不清楚美國政府是否正計畫透過股權和債務融資等方式，對大陸實施制裁；若真藉此對抗大陸，限制大陸軍工企業進入國際債券市場是有道理的，等同阻斷陸企的金流。

根據摩根大通（JP Morgan）先前的報告指出，美國政府限制美國投資者投資大陸企業，恐將對價值高達600億美元的債券產生影響；除了華為以外，至少約10家被列入黑名單的陸企透過子公司發行美元債券，其中包括中芯國際和中國航空工業集團。

(中時新聞網)