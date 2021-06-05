南韓女星張娜拉2001年以歌手身分出道，之後因演出《開朗少女成功記》和《紅豆女之戀》爆紅，成為一級女星；張娜拉踏出演藝圈20年，因為超逆齡外貌，一直以來都有「最強童顏」封號，近日她更在IG曬出拍戲花絮照，大方展現素顏狀態，還是像青春少女讓粉絲直呼「太不科學」。

近年來張娜拉幾乎以一年接一部電視劇的工作節奏，最近她和男星鄭容和主演的《大發不動產》熱播中，她也不時在IG分享工作美照，昨（4）日她PO出兩張拍戲上妝前的花絮照，超真實狀態再次驚呆眾人；畫面中張娜拉身體被用黑色塑膠袋包裹住，只露出頭和肩頸部分，看起來有點奇怪卻又可愛。

近日張娜拉在IG曬出拍戲花絮照，大方展現素顏狀態，還是像青春少女讓粉絲直呼「太不科學」。(圖/ 摘自張娜拉IG)

而細看張娜拉就能發現她的臉蛋沒任何化妝品遮掩，沒看到細紋或是痘疤等等，皮膚狀況保養得非常好，絲毫不像今年已經40歲的女人，不愧是南韓「最強童顏」。

一票網友都被她最強童顏震撼，紛紛驚訝地說，「我的天啊，不敢相信張娜拉40歲了」、「看起來比我年紀還小」、「還是那麼可愛」、「這個外貌演高中生我都信」、「演技越來越好了，收視率也要大發」、「希望女神有更多新作品」。

(中時新聞網)