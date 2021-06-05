新北市長侯友宜日前遭民進黨立院黨團批「只會喊口號」，呼籲侯友宜拿出具體防疫作為。對此，資深媒體人韋安認為，如果不是侯友宜「第一個關停8大行業」、「第一個呼籲三級警戒」、「第一個決定學校停課」，新北以至於全台的疫情會比今天情況更好些嗎？他並預言，民進黨的抗疫「神器」就是「甩鍋」侯友宜，打「滅侯認知戰」。

韋安5日臉書表示，目前新北確診人數全臺最多，超過4000多人。這是因為，新北與疫情「震央」萬華的密切地緣關係，以及境內人口多達403萬，是臺北市的1.5倍；老齡人口也是全臺最多，超過63萬人。由於疫情「震央」的台北萬華區，人口只有18萬，但沿著萬華輻射新北就更將近200萬人。新北面對的疫情，比起台北來，更是數倍的艱辛。

民進黨示意圖。(圖/本報資料照)

韋安認為，如果不是侯友宜：「第一個關停8大行業」、「第一個呼籲三級警戒」、「第一個決定學校停課」，新北以至於全台的疫情會比今天情況更好些嗎？

他強調，現在新北的篩檢點超過30個，篩檢能量一天超過3萬多，並且可安排直接到弱勢家庭家戶篩檢。多區成立熱區防疫中心，並找出「重熱里」進行圍堵病毒戰，大型疫苗施打場所也準備到23處，這些難道只是「喊口號」？但是只要能成功「甩鍋」藍營最大咖的侯友宜，諾富特防疫破口、疫苗買不到、指揮中心超前佈署變「校正回歸」的責任焦點，不是馬上就轉移了嗎？

(中時新聞網)