近幾年在棒球場上投手被質疑用松膠油作弊指控層出不窮，投手塗抹「外部物質」增加球威引起廣泛討論，而教士隊日籍球星達比修有昨天投完球就遭到指控，在這場比賽投球時，他多次出現手指往手套內摸的動作，外界懷疑他是不是也塗抹了異物在手套內。

而他也霸氣在推特回應外界質疑，他說：「我已說過好幾次，從來沒用過松膠油。」另外還有網友質疑他投球轉速從2019年每分鐘2517轉，提升到今年的2678轉，達比修有則大方回應，「單純因我現在投比較多轉速高的滑球和切球。過去幾年轉速沒什麼變，如果因轉速突然上升好幾百圈，我覺得直接調查就能知道誰有用。」他再次強調自己絕對是靠實力在投球。

昨天達比修有先發對決大都會，總計投5.1局失2分順利拿下勝投，本季他戰績是6勝1敗，自責分率2.25、每局被上壘率0.93，總共投72局飆出84次的三振，今年來到教士的他可說又迎來一次大復活，繳出隊上1號先發的實力，這也難怪他會對指控非常不滿，他本季目前自責分率甚至低於生涯的3.39。

達比修有2011年球季後以入札制度轉投大聯盟，加入了遊騎兵隊，並在2012年以最後投票方式首度入選全明星賽，代表美國聯盟參賽，2013、2014年則繼續入選全明星賽，生涯初期可說非常適應大聯盟，不過2015年他接受Tommy John韌帶重建手術，接著身手有著些許下滑，之後待過道奇、小熊隊，但如今擁有多種球路的他已慢慢找回實力了。

(中時新聞網)