北市防疫記者會人氣高於指揮中心 柯文哲：我們是醫療專業，講得比較實在

本土疫情延燒，台北市長柯文哲抗疫，隨時調整戰術，除了2日下令針對接觸者「採圍堵政策」外，5日柯文哲甚至宣布，為了加強打疫苗速度，從現在開始，台北市民打疫苗都免費。健身網紅「館長」陳之漢4日在臉書發起「對柯文哲市長防疫你滿意嗎？」網路民調，24小時後公布結果，共約15萬網友投票，結果顯示，多達9.9萬(66%)的網友表示滿意，4萬(26%)網友則表示不滿意。

館長5日晚間在臉書貼文表示，他所辦的「對柯文哲市長防疫你滿意嗎？」網路民調，結果揭曉，大家對於柯文哲市長滿意的人有9點9萬人、接近10萬，不滿意者有4萬人，投票人數共約15萬左右，謝謝大家本次的參與。

臉書粉專「逐柯攻城師」分析認為，6成6的網友滿意柯文哲防疫上的表現，2成6的網友不滿意。這9.9萬人表示滿意柯文哲的防疫，代表的是真正台灣人內心的聲音，其實台灣人只是想活下去而已，疫情爆發以來全國三級警戒，部分經濟活動停止，開店的老闆沒有收入、受僱的勞工沒有薪水，再不解封真的不是病死，而是被餓死。所以這9.9萬對柯文哲表示滿意的人，不全然是認為柯文哲做的好，而是對執政者的怒吼。

有網友認為，「確診數與死亡人數越多，聲望卻越高，超扯的。」、「光一個菜市場分流可以慢高雄21天，這樣還能有高人氣，還真是讓人不解。」。也有網友表示，「2024非柯莫屬了。」、「台北人要是上次沒讓柯P當市長，現在早就一堆墳上長草的，還讓你有辦法在這邊嫌棄他。」、「台北如果今天不是柯，早就崩了。」

(中時新聞網)