國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心雖然每天開記者會公布確診及死亡病例，不過一名網友指出，他們一家6人確診，他的母親從29日過世至今，都沒有看到被列在死亡個案中，痛批中央隱藏疫情。指揮中心5日晚間則回應，相關確診個案都已在5月30日及6月1日公布，死亡個案也在5月31日公布，絕無隱匿疫情。

中央流行疫情指揮中心5日記者會。(指揮中心提供)

這名網友4日在網路論壇《PTT》表示，他全家有6人確診，從5月22日開始，他的父親、母親陸續出現咳嗽、發燒，5月23日他自己也開始發燒，但除了嗜睡無明顯症狀。5月24至26日，他的大兒子、小兒子也相繼發燒咳嗽，但就醫後醫生都判斷是扁桃腺發炎，他的老婆也開始咳嗽。

原PO說，5月28日悲劇開始，下13：30他叫母親起床用餐時，發現她呼吸異常急促，且已經開始夢囈，說著前後不相干的話，但醫院竟請他們放棄急救，5月29日他本人的報告出爐確診陽性，同時傳來母親不樂觀的消息，但院方一樣勸說放棄急救，不料母親當晚20：00急救宣告不治，他無奈指出，不敢相信母親竟在36小時內就離開了！

原PO控訴，他的母親從29日過世至今，都沒有看到被列在死亡個案中，因此在PTT發文痛批中央「隱匿疫情，擋疫苗的狗官王八蛋」，並引起熱議。他還強調，全家6人確診，但若不是他們自己去檢測，根本不會知道他們確診，懷疑這樣的案例台灣還有多少？此外，令他驚訝的是，新冠肺炎的症狀竟然比感冒還輕。

對此，指揮中心5日晚間回應，所有相關確診個案都已在5月30日及6月1日公布，死亡個案也已在5月31日公布，絕無隱匿疫情，已請衛生單位聯絡，並表達歉意。

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(中時新聞網)