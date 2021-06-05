加快打疫苗速度！ 柯文哲宣布：北市打疫苗免費

疫情嚴峻，疫苗短缺，台北市長柯文哲5日下午4時在防疫記者會宣布，北市打新冠肺炎疫苗全面免費，凡設籍在北市的市民，到北市各個醫院打疫苗都免付掛號費、診療費等費用。豈料中央流行疫情指揮中心見狀，立馬「拿香跟拜」，晚間8時許趕緊發新聞稿稱7日起全國免費。北市府發言人陳智菡對此表示，非常樂見中央立刻跟進，予以肯定，也希望疫苗盡速到來。

柯文哲表示，北市府有關疫苗施打的計畫都寫好了，預約網站要先做，既然每個人都要打新冠疫苗，北市未來會採取「只要設籍在北市者」都可免費施打新冠疫苗，這樣可以省去各院掛號費不同等繁瑣的行政程序與成本。

孰料不久，指揮中心趕忙發布新聞稿，同時也在「疾管家」line上通知「政府已於特別預算編列40億，請合約醫療院所免費提供民眾接種公費COVID-19疫苗服務，自6月7日起實施」。

「非常樂見中央立刻跟進！」陳智菡表示，對於共同促進全體國人的免疫力，中央採取最直接且有效的方式，予以肯定，也希望疫苗盡速到來。

陳智菡也補充說，目前施打疫苗，盡管是公費，仍須付掛號費；若是自費，則需付掛號費、診療費、施打費，收費在500至600元不等。且每個醫院價錢不等，比如在台北市立聯合醫院掛號費只要50元，但台大醫院光掛號費就要幾百元。

陳智菡指出，因之前注射流感疫苗，疫苗費用雖是中央吸收，但掛號費、診療費在各種大小的醫院都不一樣，導致民眾為省錢，全部到掛號費、診療費較便宜的衛生所、健康中心去注射，沒人要去較貴的大型醫院注射，導致基層院所排滿人，大醫院沒人。

陳智菡強調，因此為避免這些現象，未來只要設籍在北市的市民，無論類別、公費、自費，到各大小醫院注射新冠肺炎疫苗都全面免費，以提升接種效率與意願，掛號費、診療費都由市府吸收，關於支出統計，衛生局還在精算，看是否動支災害準備金等，確定後6日再報告。

(中時 )