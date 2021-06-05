行政院通過紓困4.0特別預算案，首波紓困金昨（4）日開始發放，民眾若對領取紓困金有任何問題，可撥打紓困振興專線「1988」詢問，但似乎許多民眾誤將金融消費評議中心的金融服務專線「1998」，當成紓困振興專線來致電詢問，導致金融消費評議中心的電話被打爆，該中心董事長林志潔急發文求救「5位接線同仁已經接電話接到沒聲音了」。

全台疫情發燒，進入三級警戒衝擊許多產業，行政院拍板紓困4.0特別預算案，涵蓋個人補貼、貸款補貼、貸款補貼和產業紓困措施等三大面向，其中在個人補貼方面，過去投保金額2.4萬元以下的自營業者能領取3萬元的紓困金，而投保金額2.4萬元以上的民眾，在經排富後，同樣也可獲1萬元的紓困補貼。

由於紓困4.0涵蓋諸多細項，許多民眾或不了解是否符合資格，因此民眾可致電「1988」紓困振興專線詢問，然而由於金融費評議中心的金融服務專線「1998」僅與紓困振興專線「1988」相差1個數字，許多民眾一窩蜂的誤打進該中心專線，造成中心專線暴量占線，該中心董事長林志潔急忙發文求救。

林志潔在臉書上發文求救，1998是金融費評議中心的金融服務專線，1988才是紓困振興專線，希望網友一起幫忙分享，「本中心電話誤被打爆，造成金融消費者諮詢電話打不進來」，還表示5位負責接線的同仁，已經接電話接到完全沒聲音了。

貼文一出後，許多熱心的網友紛紛分享轉發，並留言回應，「真的很像，誤會大了」、「辛苦您和同仁了」、「立刻馬上轉發」、「老師，借分享」，另外也有網友建議，在1998開頭錄一段語音，「可以加強來電答鈴的提醒，或於人工接聽前增加關卡，都可以避免」。

(中時新聞網)