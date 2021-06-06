台灣網球好手詹皓晴今天在法國網球公開賽一日2戰，稍早才和姊姊詹詠然女雙晉級16強，轉戰混雙卻踢到鐵板，和澳洲搭檔皮爾斯以1比2不敵智利瓜拉奇與英國斯庫普斯基，在法網混雙首輪出局。

詹家姊妹今年在法國網球公開賽混雙項目雙雙提前落馬，詹詠然昨天和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）同樣在首輪以直落二爆冷出局，妹妹詹皓晴今天則和皮爾斯（John Peers）力拚3局後吞敗淘汰。

詹皓晴與皮爾斯這組「台澳聯軍」，今天在法網混雙首役碰上智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）與英國的斯庫普斯基（Neal Skupski），「台澳聯軍」第3局就被破發，此後也無法扭轉戰局，在一路落後下先以4比6讓出。

「台澳聯軍」次盤力圖振作，在開局以1比1打平後，接下來一口氣狂掃5局，反倒以6比1強勢打爆對手，也把戰局逼入決勝盤。

決勝盤超級搶十，雙方開打後互有來往，但「台澳聯軍」在3比4微幅落後下遭遇亂流，接下來5分當中只拿到1分，最後則以5比10棄守，丟掉晉級門票。

詹皓晴和皮爾斯的混雙組合雖提前出局，不過她和姊姊詹詠然的女雙仍順利挺進16強，只差一步就能追平兩人法網攜手的最佳參賽成績。（編輯：張芷瑄）1100605

(中央社)