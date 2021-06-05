大陸女星程瀟以女子團體「宇宙少女」成員身分出道，堅強舞蹈實力和在偶像運動會節目中展現韻律體操天賦，擄獲許多少男的心；2018年起程瀟已把工作中心放在大陸，出演多部電視劇和綜藝，今（5）日身穿一襲超仙白紗出席仙境之夜，隨便一彎腰雙球快掉出來，被粉絲讚嘆「肉都長在該長的地方」。

程瀟今晚出席眾星雲集的Wonderland仙境之夜，她穿著一襲白色泡泡袖長裙，超低胸設計讓她走動、彎腰或換姿勢時，超有料的上圍都看似快掉出來一樣，完全是天使臉蛋，魔鬼身材；在受訪時她也打趣地向粉絲報告近況，「今天穿搭比較仙一點，之後準備進組」，從言談中得知程瀟仍馬不停蹄地在拍戲。

程瀟一襲超仙白紗出席仙境之夜，紅毯上雙球幾乎快掉出來，讓粉絲看了快噴鼻血。(圖/ 摘自微博)

程瀟絕美外貌引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

而程瀟走紅毯的畫面也在微博上引起熱議，眾人幾乎被她仙女顏值電暈，「前凸後翹的完美身材，怎樣才能像程瀟一樣肉都長在該長的地方」、「仙境之夜真的有仙女耶」、「仙氣飄飄宛如童話公主」、「簡直是人間芭比」、「隨便穿就好看，真的好看」、「人甜身材又絕，太犯規了」。

今年23歲的程瀟才出道5年，目前在大陸已是人氣超火的新生代女星，不僅是各大綜藝節目爭相邀請的來賓，據悉已有多部戲劇待播中，今日她又透露準備進組拍新戲，可見人氣又多誇張；而2020年11月程瀟微博已刪除宇宙少女字樣，後來也未再出席宇宙少女團體活動，但至今經紀公司仍沒對是否退團做回應。

(中時新聞網)