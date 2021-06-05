半導體測試大廠京元電子群聚感染擴大，台積電今（5日）接獲員工確診通知，據了解， 寶山鄉1名在台積電上班的女員工，哥哥在京元電子公司上班，而在哥哥傳出確診染疫後，該名女員工被匡列居家隔離，縣府衛生局下午發布訊息指正疫調中，台積電晚上證實此事，但強調不影響營運。

台積電對此回應表示，該確診女員工過去好幾天並未進公司，且症狀輕微、已確定感染源，除原本防疫措外，也已請近期有接觸的同仁自我居家隔離，並且台積電強調，營運不受影響。

(中時新聞網)