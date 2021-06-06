比利時宣布，7 月1日起啟用2019冠狀病毒疾病疫苗接種證明，來自歐盟境外的旅客須在抵達前14天以前完成接種歐盟核准的疫苗，且入境後當天需接受篩檢，陰性者無須隔離。

比利時政府4日晚間宣布一系列新措施，其中最受矚目的是配合歐洲聯盟建議，將自7月1日啟用疫苗接種證明，記錄持有人已接種疫苗、篩檢陰性或曾經染疫但已恢復健康等資訊。

歐盟為恢復境內觀光旅遊業推動疫苗接種證明，建議27成員國應避免對疫苗接種證明持有者施加額外旅行限制，除非是因必要且適當保障民眾健康目的。

至於來自歐盟境外的旅客，比利時政府最新要求必須在抵達14天前已完成接種歐盟核准的疫苗，且在入境比利時後當天需接受篩檢，若為陰性則無須隔離檢疫。

歐盟目前核准的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗包括輝瑞（Pfizer-BNT）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）和嬌生（Johnson&Johnson ）。

至於若是來自發現變種病毒等高風險國家及地區者，入境比利時則須隔離10天，且在入境的第1天及第7天篩檢。

比利時政府強烈建議現階段民眾不要赴歐盟境外旅行。

(中央社)