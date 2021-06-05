不捨醫警消！北投飲品店百杯飲料獻愛 暖老闆微薄力盼度低潮

本土疫情飆升，全台確診數破萬例，民眾深陷恐慌，而北市北投地方社團版主po出防疫最美風景文章，善心人士捐100罐酒精、500片護目鏡助弱勢，消息曝光網友狂讚好溫暖。

捐助人楊亞倫夫妻捐百罐1000CC酒精助低收入戶。（照片/《台北之北投幫》社團）

《台北之北投幫》版主林大君（5）日晚間表示，社團接獲善心團員楊亞倫和妻子楊郁臻捐贈51瓶1000CC 75%酒精，盼拋磚引玉幫助受疫情衝擊的弱勢家庭，只要憑著中低與低收入證明，就可來領取，消息一出，網友紛紛表示「謝謝善心人士，在這疫情嚴重的情況下，能看到這篇訊息，真的好感動，很窩心」、「感謝你們的愛心」、「感謝善心的付出」。

捐助人楊亞倫透露，近三周酒精遭民眾搶購一空，捐100瓶酒精助若低收入戶民眾。（照片/《台北之北投幫》社團 提供）

此外，團長林大君更向《中時新聞網》記者透露，稍早po文一出，另一名不願具名的王姓網友以私訊聯絡，表示也想拋磚引玉，並捐出500片透明護目鏡給低收入戶，期盼台灣能盡快度過疫情難關。

社員楊亞倫接受《中時新聞網》記者電訪表示，因酒精近三周都遭民眾搶購、掃貨，導致許多真正需要或經濟弱勢的人都買不到，預計捐100罐酒精，希望可讓他們不再需四處奔波購買。

(中時新聞網)